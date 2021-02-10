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Sürücü direksiyon başında sara nöbeti geçirdi, araba yan yattı

Bursa'da sara nöbeti geçiren sürücü Burak Şahin'in (27) kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarptı ardından yan yattı.

DHA10 Şubat 2021 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 11:00
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Kaza, 09.00 sıralarında, İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki Yağlı Tohumlar Kavşağı'nda meydana geldi. Burak Şahin, 60 YC 737 plakalı otomobiliyle İnegöl istikametine giderken, direksiyon başında sara nöbeti geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarpıp, yan yattı. Şahin, hafif şekilde yaralanırken breaberindeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yan duran otomobili çevredekiler düzeltirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Sürücü Şahin, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde, otomobilin kavşak üzerine geldiği sırada kaldırıma çarparak, yan yatması yer alıyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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