Sürücü koltuğunda cesetle 20 km yol gitti

Konya’da önceki gün park halindeki hafif ticari araçta büfeci Erdal Yıldırım (48) vücudunun 43 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Yıldırım’ın cansız bedeni bulunmadan birkaç saat önce, ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Kan izlerini takip eden polis, yaklaşık 500 metre ileride kırık bir bıçak parçası buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Erdal Yıldırım’ın sık görüştüğü kişileri araştırdı. Bu kişiler arasında 22 suçtan kaydı bulunan işsiz Mahmut Sami T’nin (24), çarşamba günü akşam saatlerinde Yıldırım’ın işlettiği büfeye geldiği saptandı. Polis, cinayetten 6 saat sonra bir eğlence mekanında alkol alan Mahmut Sami T’yi şüphe üzerine gözaltına aldı.

PARASINI ALDIM

​Polise suçunu itiraf eden Mahmut Sami T. ifadesinde olayı şöyle anlattı: Birlikte alkol aldık. Beni eve bırakacakken ben bir içki daha istedim. O da ‘Git artık’ dedi. Ben de sinirlerime hakim olamadım, belimdeki bıçağı çıkarıp boğazını kestim, kanlar içinde koltuğa yığıldı. Öldüğünü sandım ama çırpınıp bana karşı gelmeye başlayınca bıçağı defalarca sapladım. Öldüğünü anlayınca, aracın sürücü koltuğundaki cesedi yan koltuğa taşımak istedim ama yapamadım. Koltuğu geriye ittirip, Erdal Yıldırım’ın cesediyle 20 kilometre uzaktaki Bosna Hersek Mahallesi’ne gittim. Burada bir çeşme bulup kanları yıkamak istedim ama daha çok kan olunca bırakıp kaçtım. Erdal’ın cebindeki 3 bin lira, cep telefonu ve arabanın anahtarını alıp kaçtım. Yoldan geçen taksiciler kıyafetlerim kanlı olunca almadılar.