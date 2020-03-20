İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5391
  • EURO
    7,0147
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85395.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sürücü otomobil hakimiyetini kaybetti : park halindeki kamyonete çarptı
Güncel

Sürücü otomobil hakimiyetini kaybetti : park halindeki kamyonete çarptı

Hatay'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

DHA20 Mart 2020 Cuma 17:24 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:24
ABONE OL

Kaza, öğleden sonra, Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi Şehit Osman Durmaz Caddesi'nde meydana geldi. 3 kişilik Suriyeli ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Sistinozis nedeniyle gün ışığına hasret yaşıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız
Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!
AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler
Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!
Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!

Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.