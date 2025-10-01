İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5955
  • EURO
    49,0185
  • ALTIN
    5168.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sürücüler güçlükle ilerliyor! İstanbul'da sabah trafiği çilesi
Güncel

Sürücüler güçlükle ilerliyor! İstanbul'da sabah trafiği çilesi

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde ana arterler, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bazı noktalarda durma noktasına gelen trafik sebebiyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Sürücüler güçlükle ilerliyor! İstanbul'da sabah trafiği çilesi
ABONE OL

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne yönünde Kartal Soğanlık'tan başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda Samandıra'dan Çamlıca gişeleri ile ters istikametteki bazı noktalarda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı mevkisinden itibaren sürücüler güçlükle ilerliyor.

Şile Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanmak isteyen sürücüler de yoğunluğa neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde yoğunluk görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikameti Mahmutbey Gişeleri'nde araçlar ağır seyrederken, Basın Ekspress Caddesi Güneşli mevkisinde çift yönlü trafik yaşanıyor.

Sabah toplu ulaşımı kullanarak işlerine veya okullarına gitmek isteyenler nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'da yoğunluk oluştu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.