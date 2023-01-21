Sürücülerin korkulu rüyası, rampadaki viraj

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan kaza görüntülerinde, özellikle uzun araçların kazaya karıştığı görülüyor. Yüklü olan tırlar yokuş aşağı giderken virajı alamadıkları için devriliyor. Üzerindeki yükler ise yola saçılıyor. Kazalarda bazı araçlar yol kenarına devrilirken, bazıları ise akaryakıt istasyonuna kadar girdi. Akaryakıt istasyonunda herhangi bir patlamamanın olamaması faciayı önledi.

Sürücüler kadar akaryakıt istasyonu çalışanları da tedirgin. Özellikle yağmurlu günlerde araçların virajda kayarak akaryakıt istasyonuna dalmasından dolayı korktuklarını ifade ediyorlar.

Sık sık kazaların meydana geldiği Börgenek rampasındaki viraj ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğünün; virajı kaldırarak, yol güzergahının değiştirilmesi için ödenek çıkartıldığı öğrenildi.

Tır Sürücüsü Cafer Sandıkcı, bu virajdan korktuklarını belirterek, "Virajdan dolayı kazalar meydana geliyor. İki gün önce yine bir tır devrildi. Yani bu viraj çok tehlikeli, keskin ve kaygandır. Ondan dolayı devamlı tehlike yaşıyoruz. Özellikle yabancı tır şoförleri bu virajda kaza yapıyor. Bu virajdan korkuyoruz" dedi.

Akaryakıt istasyonu yöneticisi İsmail Kızıl ise, yağmurlu günlerde sık sık kazaların meydana geldiğini, uzun araçların virajı alamadıkları için akaryakıt istasyonuna kadar girdiğini ve tedirgin olduklarını söyledi.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Ramazan Turan, yaşanan kazalardan dolayı gözlerinin sürekli yolda olduğunu, araçların akaryakıt istasyonuna girebileceğinden dolayı korktuklarını aktardı.