Sürücülerin sinyal vermedin tartışması kavga ile bitti

Büyükçekmece'de otomobil sürücüsü, sinyal vermeden yan yola girdiğini iddia ettiği aracın önünü kesti. Otomobil sürücüsünün, diğer sürücünün aracına yumruk atıp, hakaret ettiği iddia edildi. İki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavga ettiği ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi TÜYAP sapağında yaşandı. İddiaya göre, trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü sinyal vererek yol ayrımına girmek istedi. Bu sırada, trafikte ilerleyen 34 KY 212 plakalı otomobil sürücüsü sinyal vermeden dönüş yaptığını iddia ettiği aracın önünü kesti. Araçtan inen sürücünün, diğer otomobil sürücüsüne hakaret ettiği iddia edildi. Sinyal vermediği iddia edilen sürücünün otomobiline yumruk atan sürücüyü araya girenler sakinleştirmeye çalıştı. İki sürücü arasındaki kavga araç kamerası tarafından kaydedildi.