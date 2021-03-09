Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dükkana daldı

DHA 09 Mart 2021 Salı 10:54 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 10:54

Kaza, 27 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Esenyurt'un Fatih Sanayi Sitesi içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir oto tamirci dükkanına geri manevra yaparak yanaşmaya çalışan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, kapalı dükkanın kepengini parçalayarak içeri daldı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Yaşananlar ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere arabanın geri gelirken kontrolden çıkıp kepengi delmesi ve dükkana girdiği anlar yansıdı.