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Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları tüm Survivor takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef'in ardından gözler Survivor'a çevrildi. 2020 Survivor için geri sayım başladı. 28-29 Aralık tarihlerinde seçmeleri yapılan Survivor'da bu yılın konsepti ise ünlüler gönüllüler olacak. Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. 2020 Survivor hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

18.01.2020  10:34 - Güncelleme: 18.01.2020  10:34

Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. MasterChef'in ardından gözler Survivor'a çevrildi. 28-29 Aralık tarihlerinde seçmeleri gerçekleşen Survivor'da bu yılın konsepti ise ünlüler gönüllüler olacak. Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. 2020 Survivor hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi. Sevilen yarışma, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak.

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. 

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