TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışması Survivor için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları tüm Survivor takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor, yeni sezon maratonuna hazırlanıyor. 2019 yılında yayınlanan maraton Türkiye ile Yunanistan arasında geçmişti. Acun Ilıcalı ve ekibinin bir daha bu konseptte ilerlemeyeceği öğrenildi. Survivor 2020 yarışmacıları ve yeni konsepti merak ediliyor. Survivor 2020 yeni sezon hakkında merak edilenleri sizler için derledik..

SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2020'nin ilk yarışmacısının Ersin Korkut olduğu söylentiler arasında. Yeni formatta Ersin Korkut'un ünlüler takımında yer alması bekleniyor. Ünlüler ile gönüllülerin kıyasıya ter dökeceği mücadelelerde, gönüllüler ekibinde de tanınmış simaların yer alacağı bekleniyor.

SURVİVOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020'nin başlangıç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sezon Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı. Survivor 2020'nin de Şubat ayının ortalarında 15-20 Şubat 2020 tarihinde başlaması öngörülüyor.

SURVIVOR TÜRKİYE 2020 FORMATI NE OLACAK?

Survivor'da yeni sezon formatı merak edilen konular arasında. Geçtiğimiz sezon Türkiye - Yunanistan olarak başlayan ardından Siyah - Beyaz takım olarak devam eden Survivor yarışması, tekrar Ünlüler - Gönüllüler'e dönecek. Survivor 2020'de Ünlüler - Gönüllüler mücadelesini izleyeceğiz.

GEÇEN SEZON KİM BİRİNCİ OLDU?

Heyecanlı anların yaşandığı Survivor Türkiye Yunanistan'ın geçen sezonunda Seda ve Yusuf finale kalmıştı. Yapılan oylama sonucu Yusuf en çok oyu alarak Survivor şampiyonu ilan edildi.