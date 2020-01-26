26.01.2020 16:52 - Güncelleme: 26.01.2020 16:52

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 28-29 Aralık tarihlerinde seçmeleri yapılan Survivor'da bu yılın konsepti ise ünlüler gönüllüler olacak. Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. Survivor 2020 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Acun Ilıcalı yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını ifade etti. Yayınlandığı dönemlerde izleyiciden büyük ilgi gören Survivor bu sene 16 Şubat tarihinde ekranlara gelecek.

SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi.

SURVİVOR 2020 FORMATI NE OLACAK?

Geçtiğimiz sezon ilk Türkiye - Yunanistan olarak başlayan Survivor'da format değişikliği meydana gelmişti. Siyah Beyaz takım olarak devam eden Survivor'da bu sezon Ünlüler Gönüllüler mücadelesi nefes kesecek.