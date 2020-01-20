20.01.2020 09:54 - Güncelleme: 20.01.2020 09:54

Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Survivor ne zaman başlıyor? 2020 Survivor yarışmacıları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. MasterChef'in ardından gözler Survivor'ın başlayacağı tarihe çevrildi. 28-29 Aralık tarihlerinde seçmeleri yapılan Survivor'da bu yılın konsepti ise ünlüler gönüllüler olacak. Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. 2020 Survivor hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi. Sevilen yarışma, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak.

2020 SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu.