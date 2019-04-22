Susurluk'ta kanalizasyon çalışmalarından 'lahit' çıktı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, Susurluk ilçesi İstasyon Caddesi'nde kanalizasyon çalışması için kazdıkları 5 metrelik çukurda lahit parçalarına rastladı. İşçiler, durumu hemen polis ve Balıkesir Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kanalizasyon çalışmaları durdurulurken, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 lahit parçası bulundukları yerden alınarak, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis ekiplerinin, başka tarihi eserler olması ihtimaline karşı bölgede nöbet tutacağı öğrenildi.