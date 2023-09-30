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Güncel

Susuz kalan koyunların imdadına belediye ekipleri yetişti

Van'ın Gürpınar ilçesinde yayla dönüşü susuzluktan bitkin düşen koyun sürülerine belediye ekipleri tarafından tankerlerle su ulaştırıldı.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 10:11 - Güncelleme:
Susuz kalan koyunların imdadına belediye ekipleri yetişti

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Son zamanlarda aşırı kuraklık nedeniyle bölgede baraj, akarsu ve su kaynaklarının bazıları kurudu, bazılarının da su seviyesi düştü.

Su kaynaklarının kuruması, yaz boyunca hayvanlarını yaylalarda otlatan göçerlerin dönüş yolculuğu sırasında sıkıntı yaşamasına neden oldu.

Norduz Yaylası'nda koyunlarını otlatan ve havaların soğumasıyla birlikte 350 koyunuyla dönüş yolculuğuna başlayan Suat Avci, hayvanlarına su bulamayınca, çareyi belediye ekiplerinden yardım istemekte buldu.

Bunun üzerine tankerlerle koyunların bekletildiği bölgeye giden ekipler, sıvatları (hayvan suvaracak yer) doldurarak koyunların susuzluktan kurtardı.

Avci, yolculuk sırasında daha önce hayvanlarına su verdiği bölgelerdeki kaynakların tamamen kuruduğunu söyledi.

Susuzluktan bitkin düşen hayvanları için Gürpınar Belediyesinden yardım istediğini belirten Avci, "Belediye ekipleri sayesinde koyunlar telef olmaktan kurtuldu. 3 gündür bir damla suya rastlamadık. Dün geceden bu yana içme suyumuz da bitmişti. Allah belediyemizden razı olsun. Aradık ve hemen yardıma yetiştiler. Hayvanlarımız bitkin düşüyor. Bazı hayvanlarımız hastalandı. Bir koyunumu eşeğin sırtında taşımak zorunda kaldım." dedi

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, vatandaşların yaşadığı bu tür sıkıntılara kayıtsız kalmadıklarını ifade etti.

İlçede önemli ölçüde tarım ve hayvancılık faaliyetinin yürütüldüğünü belirten Başkan Tanış, şunları kaydetti:

"İlçemizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Son yıllarda yaşanan kuraklık maalesef su kaynaklarımızı azalttı. Özellikle son 2 yıldır bu durum daha fazla yaşanıyor. Tankerler vasıtasıyla sürülerin bulunduğu bölgeye su gönderiyoruz. Vatandaşımızın her türlü ihtiyacına koşmakla görevliyiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz."

  • susuz koyunlar
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