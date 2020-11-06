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  • Süt banyosu yaparken çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı
Güncel

Süt banyosu yaparken çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı

Konya'da, süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı.

06 Kasım 2020 Cuma 14:28 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 14:28
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