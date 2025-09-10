Süt karşılığı yem uygulaması durduruldu, üreticiler rahatladı: Rekabet Kurumu'ndan 39 firma hakkında soruşturma

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Müslüm Doğru, Rekabet Kurumunun süt sektörüne yönelik soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Süt alımı yapan firmaların üreticiye kendi ürettirdikleri yemleri alma şartı getirdiği ve bu bedeli süt bedelinden düştükleri "süt karşılığı yem" uygulamasının Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturmayla durdurulduğunu belirten Doğru, Kurumun, 39 firma hakkında açtığı soruşturmada geçici tedbir kararları alarak hem üreticilerin haklarını hem de piyasada adil rekabeti korumaya yönelik kritik bir adım attığını ifade etti.

Doğru, alınan kararla bazı konuların açıklığa kavuştuğunu, üreticilerin gönüllülük esasına göre yem alma ya da almama hakkına sahip olduğunu belirtti. Üreticilere miktar veya marka zorlaması yapılmasının yasaklandığına işaret eden Doğru, şunları kaydetti:

"Çiğ Süt Üretim Tip Sözleşmelerinin hükümlerine uyulması zorunlu kılınmıştır. Süt karşılığı yem satışına dair faturaların düzenli raporlanması istenmiştir. Üreticilerin doğrudan bilgilendirilmesi ve bu sürecin Kuruma tevsiki şart koşulmuştur. Bu adımlar, yalnızca üreticilerin mağduriyetini önlemekle kalmayacak, piyasada etik davranan sanayicilerin de haksız rekabet baskısından korunmasına katkı sağlayacaktır."

Soruşturma açılmasının ilgili firmaların suçlu olduğu anlamına gelmediğini ve sürecin devam ettiğini belirten Doğru, "Alınan tedbirlerin üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığı açıktır. Bugüne kadar sözleşmelere eksiksiz uyan sanayiciler, kooperatifler ve birlikler adil rekabetin tesisinden fayda görecektir." değerlendirmesinde bulundu.