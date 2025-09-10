İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2866
  • EURO
    48,3219
  • ALTIN
    4838
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Süt karşılığı yem uygulaması durduruldu, üreticiler rahatladı: Rekabet Kurumu'ndan 39 firma hakkında soruşturma
Güncel

Süt karşılığı yem uygulaması durduruldu, üreticiler rahatladı: Rekabet Kurumu'ndan 39 firma hakkında soruşturma

'Süt karşılığı yem' uygulaması Rekabet Kurumunun 39 firma hakkında açtığı soruşturma ile durduruldu. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Müslüm Doğru, Rekabet Kurumunun süt sektörüne yönelik aldığı geçici tedbir kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 'Bugüne kadar sözleşmelere eksiksiz uyan sanayiciler, kooperatifler ve birlikler adil rekabetin tesisinden fayda görecektir.' ifadesini kullandı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
Süt karşılığı yem uygulaması durduruldu, üreticiler rahatladı: Rekabet Kurumu'ndan 39 firma hakkında soruşturma
ABONE OL

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Müslüm Doğru, Rekabet Kurumunun süt sektörüne yönelik soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Süt alımı yapan firmaların üreticiye kendi ürettirdikleri yemleri alma şartı getirdiği ve bu bedeli süt bedelinden düştükleri "süt karşılığı yem" uygulamasının Rekabet Kurumunun başlattığı soruşturmayla durdurulduğunu belirten Doğru, Kurumun, 39 firma hakkında açtığı soruşturmada geçici tedbir kararları alarak hem üreticilerin haklarını hem de piyasada adil rekabeti korumaya yönelik kritik bir adım attığını ifade etti.

Doğru, alınan kararla bazı konuların açıklığa kavuştuğunu, üreticilerin gönüllülük esasına göre yem alma ya da almama hakkına sahip olduğunu belirtti. Üreticilere miktar veya marka zorlaması yapılmasının yasaklandığına işaret eden Doğru, şunları kaydetti:

"Çiğ Süt Üretim Tip Sözleşmelerinin hükümlerine uyulması zorunlu kılınmıştır. Süt karşılığı yem satışına dair faturaların düzenli raporlanması istenmiştir. Üreticilerin doğrudan bilgilendirilmesi ve bu sürecin Kuruma tevsiki şart koşulmuştur. Bu adımlar, yalnızca üreticilerin mağduriyetini önlemekle kalmayacak, piyasada etik davranan sanayicilerin de haksız rekabet baskısından korunmasına katkı sağlayacaktır."

Soruşturma açılmasının ilgili firmaların suçlu olduğu anlamına gelmediğini ve sürecin devam ettiğini belirten Doğru, "Alınan tedbirlerin üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığı açıktır. Bugüne kadar sözleşmelere eksiksiz uyan sanayiciler, kooperatifler ve birlikler adil rekabetin tesisinden fayda görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

  • süt sektörü
  • geçici tedbir kararı
  • adil rekabet

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.