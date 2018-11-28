Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sütlüce'de minibüs hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Sütlüce İmrahor Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan minibüs önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve bir yolcu yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza Sütlüce İmrahor Caddesi, Haliç Kongre Merkezi Önünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Halıcıoğlu istikametinde seyir halinde olan Recep Sönmez'in kullandığı hafriyat kamyonu kırmızı ışığın yanması nedeniyle durdu. O sırada arkadan gelen Mahmut Kaçkar'ın kullandığı minibüs yolun yağışlı olması nedeniyle duramayarak hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle İmrahor Caddesi-Halıcıoğlu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.  Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Roma dönemi mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

Roma dönemi mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dünyanın en garip yolcuları

Dünyanın en garip yolcuları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA