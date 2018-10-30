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Suudi Arabistan Başsavcısı Ma'cib, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna geldi

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, ülkesinin İstanbul başkonsolosluğuna geldi.

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşen Ma'cib ve beraberindeki heyet, daha sonra Suudi Arabistan'ın Levent'teki başkonsolosluk binasına giriş yaptı.

Bu arada, yerli ve yabancı basın mensupları, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin gelişmeleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde takip etmeyi sürdürüyor.

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