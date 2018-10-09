Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun kapı kilitlerinin geçtiğimiz haftalarda değiştirildiği iddia edildi
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın girdiği 2 Ekim'de olağan dışı hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.
- DHA
Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili tuhaf iddialar öne sürüldü.
TÜRK ÇALIŞANLAR APAR TOPAR İZNE ÇIKARILDI
İddialara göre, 2 Ekim Salı günü binada çalışan 28 Türk'e, diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi.
ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE KAMERALAR TAKILDI
4 Ekim'de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı.
KAPILARIN KİLİTLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Öte yandan, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.