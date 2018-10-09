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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun kapı kilitlerinin geçtiğimiz haftalarda değiştirildiği iddia edildi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın girdiği 2 Ekim'de olağan dışı hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.

  • DHA
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Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili tuhaf iddialar öne sürüldü.
 
TÜRK ÇALIŞANLAR APAR TOPAR İZNE ÇIKARILDI
 
İddialara göre, 2 Ekim Salı günü binada çalışan 28 Türk'e, diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi.
 
ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE KAMERALAR TAKILDI
 
4 Ekim'de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı.
 
KAPILARIN KİLİTLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
 
Öte yandan, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürüldü.

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