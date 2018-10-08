Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda bir grubun, araçlara binerek konvoy halinde ayrıldıkları görüldü Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı için, Levent'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor. Başkonsolosluktan çıkan bir grubun, araçlara binerek konvoy halinde ayrıldıkları görüldü.