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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 3 kişi girdi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

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Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde 3 kişinin girdiği görüldü.

Başkonsolosluğun arka kapısından 21.30'da giriş yapan 3 kişiden birinin elinde bulunan alet çantası dikkati çekti. Kapıda konsolosluk yetkilisi tarafından karşılanan kişiler, içeride yaklaşık bir saat kaldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili başkonsolosluk binasında inceleme yapılması bekleniyordu.

 

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