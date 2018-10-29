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Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul'a geldi

İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb'in, başkonsoloslukta inceleme yapması bekleniyor.

  • AA
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunacak Suudi Başsavcı Muceb'in bulunduğu özel uçak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na indi.

Muceb'in, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi ve başkonsoloslukta inceleme yapması bekleniyor.

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