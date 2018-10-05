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Suudi Arabistan Batman'daki terör saldırısını kınadı

Suudi Arabistan, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığı yetkili kaynaklarına dayandırdığı haberde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan aracı hedef alan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi. Suudi Arabistan'ın terörle mücadelede Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğu aktarılan açıklamada, mağdurların aileleri başta olmak üzere Türk hükümeti ve halkına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri yer aldı. Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırı sonucu 8 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

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