Suudi Arabistan 'dublör'ü kabul etti: Kaşıkçı'nın kaybolmasını gizlemek için kullandık
Suudi yetkililer, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını gizlemek için dublör kullandıklarını kabul etti.
Amerikan AP haber ajansı Suudi Arabistan'daki kaynaklarıyla konuşarak, Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini ve gözlüğünü kullanarak, Suudi gazetecinin kayboluşunu gizlemeye çalışan dublörü teyit etti.
Ajansa konuşan iki üst düzey Suudi yetkili, dublörün amacının "Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkarılarak güvenli bir yerde sorgulanması" olduğunu söyledi.
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