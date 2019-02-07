Suudi Arabistan, eğlence sektörü için İngiltere’den destek alacak

Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Müdürü Turki El Şeyh, ülkedeki devlet destekli eğlence sektörünü genişletme planları kapsamında İngiltere’deki şirketlere ziyarette bulundu.

Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Müdürü Turki El Şeyh’in, eğlence kurumunu zenginleştirmek ve çeşitlendirmek için İngiltere'nin başkenti Londra'da bir takım anlaşma imzaladı.

EĞLENCE ÇEŞİTLERİNİ ARTTIRACAKLAR

Şeyh’in imzaladığı anlaşmalar konser, sinema, televizyon programları ve eğlence gösterilerini kapsadığı kaydedildi. Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Bu anlaşmalar, krallıktaki eğlence çeşitlerini arttırmak ve dünya standartlarındaki profesyonellerin ve işletmecilerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor" denildi.

70 BİN İSTİHDAM HEDEFLENİYOR

Reform süreci ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümü ile dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan 2030 yılına kadar eğlence sektöründe 16.5 milyar riyal elde etmeyi ve 70 bin istihdam olanağı sağlamayı amaçlıyor. Veliaht prensi Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan’ı bölgenin eğlence merkezi haline getirme planlarına destek veriyor. 2018 yılı içerisinde ABD’li sanatçı Mariah Carey, Fransız müzisyen David Guetta, şarkıcı Enrique Iglesias Suudi Arabistan’da sahne almış ve dikkatleri üzerine çekmişti.