Suudi Arabistan, inkarcı pozisyonunu koruyor: Cesedin yerini bilmiyoruz, Veliaht'ın olaydan haberi yok
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, öldürülen gazeteci Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmediklerini söyleyerek, 'Veliaht Prens'in olaydan haberi yoktu.' dedi.
- star.com.tr
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, öldürülen gazeteci Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmediklerini söyleyerek, "Veliaht Prens'in olaydan haberi yoktu." dedi.
Amerikan Fox kanalına açıklamalarda bulunan Cubeyr, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini "hata" olarak tanımlayarak, "Riyad-Washington ilişkileri bu krizi savuşturacaktır." ifadesini kullandı.
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