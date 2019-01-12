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'Suudi Arabistan İsrail'den casus yazılımı almamış olsaydı Kaşıkçı hayatta olabilirdi'

Suudi Arabistan’ın İsrail'in NSO Grup yazılım firmasından aldığı “Pegasus” adlı casus yazılım teknolojisi ile insanları takip ettiği, Riyad yönetiminin Kaşıkçı cinayetinde de aynı teknolojiye başvurduğu iddia edildi.

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ABD’li Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan özel röportajında, "Eğer NSO, Pegasus teknolojisini, geçmişi insan hakları ihlalleriyle dolu Suudi Arabistan’a satmamış olsaydı Cemal Kaşıkçı şu an hayatta olabilirdi." dedi.

ABD'li ajan Snowden, "NSO grubu hayat kurtardıklarını söylüyor ama çalışmaları tehlikelidir, benimle aynı fikirde olsanız da olmasanız da kanıtlar tam tersini söylüyor." diyerek iddiasını savundu.

Snowden Kasım 2018'de, NSA sırlarını ifşa ettikten sonra sürgünde kaldığı Rusya’da video bağlantısı üzerinden Tel Aviv’deki bir konferansta konuşmuştu.

NSO'yu dijital hırsızlık aracı satmakla suçlayan Snowden, "Bu yazılım sadece suçluları yakalamak ve terörist saldırıları durdurmak için kullanılmıyor, sadece hayat kurtarmak için değil para kazanmak için de kullanılıyor." demişti.

Eski bir (NSA) çalışanı olan Snowden, gizli belgeleri sızdırmak ve ABD'nin yaptığı gizli gözetim sırlarını açığa çıkarmakla ünlenmişti.

Snowden’ın iddialarına karşılık olarak NSO Grubu CEO'su Shalev Hulio, yazılımın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda işlenen cinayetten önce Kaşıkçı’nın telefonuna müdahale için kullanıldığını reddederken, Pegasus yazılımının bazı Orta Doğu hükümetleri tarafından da kullanıldığını itiraf etmişti.

Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 102 gün geçti

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda organize bir şekilde katledilmesinin üzerinden 102 gün geçti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen 102 günde Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıkarken, cesedinin nerede olduğu konusu ise hala netlik kazanmadı.

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