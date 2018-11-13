Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun taşınacağı iddiaları

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından "Suudi Arabistan’nın Başkonsolosluğu'nu başka bir mekana taşımak istediği" iddilarıyla ilgili Bakanlığa resmi bir talep gelip gelmediğine ilişkin, yapılan açıklamada, "Böyle bir niyetin oldugu anlaşılıyor ancak. Bakanlığımıza ulaşan resmi bir talep bulunmuyor" denildi.