Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz'den Katar Emiri Al Sani'ye mektup

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Al Sani, başkent Doha'daki Emirlik Divanında Suudi Arabistan'ın Doha Büyükelçisi Mansur bin Halid bin Ferhan'ı kabul etti.

Görüşmede, "iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkileri ve bunları geliştirmenin yolları" ele alındı.

Bin Ferhan, Al Sani'ye Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in iki ülke ilişkilerini güçlendirmeye yönelik mektubunu teslim etti.

Kral Selman'ın mektubunun, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13-16 Temmuz'da Suudi Arabistan'ı da kapsayan bölge turuna çıkacağının açıklanmasından iki gün sonra gelmesi dikkati çekti.

KÖRFEZ KRİZİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.