Suudi Arabistan Kralı Selman, Başkan Erdoğan ile görüştü
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Kral Selman, Türkiye'nin ortak soruşturma ekibi kurulmasına onay vermesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ile sağlam ilişkileri sürdürme kararlılığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, kendisini arayan Suudi Arabistan Kralı Selman'a, iki ülke arasındaki güzide tarihi ilişkiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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