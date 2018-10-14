Suudi Arabistan Kralı Selman, Başkan Erdoğan ile görüştü Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Kral Selman, Türkiye'nin ortak soruşturma ekibi kurulmasına onay vermesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.