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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etti.

08 Nisan 2020 Çarşamba 23:11 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 23:12
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Üst düzey Suudi yetkililer, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Yemen'de ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Suudi Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ve müttefikleri ile Husiler Hareketi ve müttefikleri arasında yapılacak iki haftalık ateşkesin bu gece yarısından itibaren (9 Nisan Perşembe günü) yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Suudi yetkililer, ateşkesin Husileri Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki barış görüşmeleri için müzakere masasına getirmeyi ve koronavirüsün Yemen'de yayılmasını engellemeyi amaçladığını bildirdi.

Yemen'deki iç savaş ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Husilere yönelik yürüttüğü savaş nedeniyle neredeyse yok edilmiş durumdaki Yemen sağlık sistemi, geriye kalan imkanlarıyla 2016'dan bu yana 2.2 milyon kişiye bulaşan ve binlerce kişinin can kaybına sebep olan kolera salgını ile mücadele ediyor.

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