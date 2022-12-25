Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı, TBMM Başkanı Şentop'un davetlisi olarak Ankara'ya geldi

Şura Meclisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Al Şeyh, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetlisi olarak beraberindeki heyetle Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.

Al Şeyh'i, havalimanında Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Suudi Arabistan'ın Ankara Maslahatgüzarı Muhammed bin Yusuf el-Harbi ile TBMM'den üst düzey yetkililer karşıladı.

Al Şeyh, dün yaptığı ve Şura Meclisinin Twitter hesabında yayımlanan basın açıklamasında, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi ve kardeşlik ilişkilerini vurgulamıştı.

Şura Meclisi Başkanı Al Şeyh, yapacağı ziyaretle iki ülke meclisleri arasında ilişkilerin geliştirileceği ve işbirliğinin daha geniş ufuklara taşınacağını kaydetmişti.

Açıklamada Al Şeyh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Nisan'da Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'la gerçekleştirdiği görüşme ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Ankara'ya yaptığı ziyarete atıfta bulunmuştu.

Türkiye- Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri de 18 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarda bulunmuştu.