Suudi Arabistan Suriye'de büyükelçilik açacağı iddiasını yalanladı
Suudi Arabistan, Suriye'de büyükelçilik açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
- AA
Suudi Arabistan, Suriye'de büyükelçilik açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey bir yetkili, ülkesinin Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçilik açaçağı yönünde basında Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf'a dayandırılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Orta Doğu'daki bazı basın organlarında, Suudi Arabistan'ın Şam Büyükelçiliği'nin gelecek perşembe günü yeniden açılacağı yönünde iddialar yer almıştı.
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