Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suudi Arabistan Türk uzmanları İstanbul Başkonsolosluğuna davet etti

Suudi Arabistan, İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna ilişkin, Türk uzman ve yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığına Suudi yetkililerin gönderdiği notada, Türk uzman ve ilgili yetkililer İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet edildi.

Notada, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan Krallığı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılarını sunar ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Suudi Arabistan vatandaşı Hamza oğlu Cemal Ahmad Kaşıkçı'nın kaybolması meselesi gerçeğinin öğrenilmesine verdiği önemden ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle işbirliği ilkesinden hareketle, Türk uzman ve ilgili yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet etmektedir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugün konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna ilişkin "Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır." bilgisini paylaşmıştı.

Cemal Kaşıkçı geçen salı günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna evrak işlemleri için girmiş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi gazetecinin son görüntüleri yayınlandı

Suudi gazetecinin son görüntüleri yayınlandı

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA