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Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelerde 7 proje hayata geçirecek

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSRelief) Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelerde 7 proje hayata geçirecek.

AA2 Temmuz 2024 Salı 14:50 - Güncelleme:
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelerde 7 proje hayata geçirecek
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KSRelief Genel Başkanı ve Kraliyet Divanı Müsteşarı Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabiah, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen projelerin tanıtım toplantısında, kardeş ülke Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkım olduğunu hatırlatan Al-Rabiah, afetleri aşmanın, acıları hafifletmenin en iyi yolunun dayanışma ve işbirliği olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın hayata geçirdiği projelerle maddi bir yardımdan öte bir yardımlaşma, dayanışma mesajı verdiğini ifade eden Al-Rabiah, daha iyi bir gelecek inşa etmek için açılışı yapılacak projelerin umut ve direnişi güçlendireceğini kaydetti.

5 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Projelerden yaklaşık 5 bin kişinin yararlanacağını aktaran Al-Rabiah, Türkiye ve Suriye'de 3 bin konut yapıldığını, Hatay'da 1000 konutun daha yapılacağını sözlerine ekledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kadim tarihten gelen yardımlaşma, acıları paylaşma gibi duyguların depremden sonra çok derinden bir kez daha yaşandığını belirterek, depremin ilk gününden bugüne Suudi Arabistan'ın da tüm gücüyle yanlarında olduğunu aktardı.

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