AA 08 Nisan 2020 Çarşamba 17:14 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 17:14

Husilere bağlı haber ajansı SABA'ya göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, ülkenin orta kesiminde yer alan Beyda vilayetinin Afar bölgesindeki karantina merkezini hedef aldı.

Söz konusu saldırının Husilerin salgının ülkede yayılmasını önlemek için aldığı sağlık tedbirlerini aksatmayı hedeflediği öne sürülen haberde, saldırı sonrası can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Koalisyon güçleri de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Yemen'de şu ana kadar koronavirüs vakası olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.