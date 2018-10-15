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Suudi Arabistan'da askeri uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

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Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde Hawk tipi askeri bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Uçak'taki 2 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Kazaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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