Suudi Arabistan'da askeri uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde Hawk tipi askeri bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
Uçak'taki 2 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği iddia ediliyor.
Kazaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.