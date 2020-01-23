Suudi Arabistan'da bir hemşirede koronavirüs tespit edildi.

Suudi Arabistan’daki bir hastanede hemşire olarak çalışan bir Hint vatandaşında Koronavirüs’e yakalandı.
KORONAVİRÜS SALGINI
Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.
Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.
Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.