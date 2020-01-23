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Suudi Arabistan'da bir hemşirede koronavirüs tespit edildi

Suudi Arabistan'da bir hemşirede koronavirüs tespit edildi.

23.01.2020  17:34 - Güncelleme: 23.01.2020  17:41

Suudi Arabistan’daki bir hastanede hemşire olarak çalışan bir Hint vatandaşında Koronavirüs’e yakalandı.

KORONAVİRÜS SALGINI

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

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