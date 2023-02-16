İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2023 Perşembe / 26 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8434
  • EURO
    20,1637
  • ALTIN
    1111.84
  • BIST100
    5008.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti
Güncel

Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti

Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 7 Şubat'ta başlatılan ve hala devam etmekte olan yardım kampanyasında şu ana kadar 376 milyon 383 bin 497 riyal (100 milyon 239 bin dolar) toplandı.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti
ABONE OL

Suudi Arabistan kamu kurumu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleri doğrultusunda 7 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne ait Sahem Platformu üzerinden "Katkılarınız Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin acılarını hafifletiyor" temasıyla devam eden yardım kampanyasında toplanan meblağ 376 milyon 383 bin 497 riyale (100 milyon 239 bin dolar) ulaştı.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev gönderileceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan ayrıca şu ana kadar Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedelere destek vermek amacıyla Türkiye ve Suriye'ye 11 yardım uçağı gönderdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.