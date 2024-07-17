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Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Demirbaş serbest bırakıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim

Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan ve Türkiye'nin girişimleri sonucu serbest bırakılan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın bugün Türkiye'ye döneceği açıklandı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 09:02 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Demirbaş serbest bırakıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde gözaltına alınan ve Türkiye'nin girişimleri sonrası serbest bırakılan Demirbaş bugün ülkeye dönüş yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN FİDAN'A TEŞEKKÜR

Demirbaş, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki havalimanında yaptığı açıklamada, "Benim bu süreçte arkamda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, daha sonra Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a ve tüm Türk personeline, benim arkamda olan, bana her gün moral veren, tüm ihtiyacımla ilgilenen tüm Türk personeline sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Demirbaş'ın bugün önce İstanbul'a, ardından Ankara'ya geçmesi öngörülüyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dışişleri Bakanlığın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirilmişti. U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığının dikkatine getirilmişti. Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın, Demirbaş'ı gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edeceği kaydedilmişti.

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