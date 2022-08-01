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Suudi Arabistan'da Türkiye'ye bağlı okullar tekrar faaliyete geçiyor

Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Türk okullarının açılışı için çalışmalar başlatıldı.

IHA1 Ağustos 2022 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okulları 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatılmıştı.

Türk hükümetinin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının girişimleri ile Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren okullar, yeniden hizmete açılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı "Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi" çerçevesindeki temasları çerçevesinde Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamad Al Shaikh ile ikili görüşme gerçekleştirmiş, okulların durumu bu görüşmede de gündeme gelmişti.

İki ülke makamlarının temasları sonucunda yeniden açılma kararı alınan okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar kısa zamanda başlayacak.

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