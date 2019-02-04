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Suudi Arabistan'daki idam mahkumu Çiçek için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti

Suudi Arabistan'da kullandığı Tır'da uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede hakkında idam kararı verilen Remzi Çiçek'in, cezadan kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiği bildirildi.

  • DHA
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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi´nde yaşayan Remzi Çiçek'in ailesinin idam cezasının durdurulması için yardım istemesinin ardından harekete geçen AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal aileyle görüşerek bilgi aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, Çiçek'in idam cezasından kurtarılması için bakanlık olarak harekete geçeceklerini bildirdiği öğrenildi.
 
 
Remzi Çiçek´in kızı Serem Bahçeci yaptığı açıklamada, babası hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, "Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize sesleniyorum. Babamı sağ salim istiyorum. Lütfen bize yardım edin" dedi. Kızı Sezen, oğlu Sabri ve kardeşi Ata Çiçek de Recep Çiçek için gözyaşı dökerken eşi Sevsen Çiçek ise eşinin bir an önce dönmesini istediğini belirterek, "Lütfen bize yardım edin, halimiz perişan. Lütfen bizim sesimizi duyun" dedi.
 
 
AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Suudi Arabistan'ın Riyad Türkiye Büyükelçisi'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı´na gittiğini ve konuyla ilgilendiğini söyledi. Güler, "Şu anda cezaevi heyetine herhangi bir infaz tebliği yok. Mahkumların mübadelesi kanunu gereğince devletimiz de gereğini yapacaktır" dedi.
 

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

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