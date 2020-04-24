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Suudi Arabistan'dan getirilen 268 kişi Isparta'da karantinaya alındı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 268 kişi Isparta'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

IHA24 Nisan 2020 Cuma 21:55 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 21:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığının koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında yurtdışından Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri sürüyor. 

Bu kapsamda Suudi Arabistan’da bulunan 349 Türk vatandaşı uçakla Antalya Havalimanı’na geldi. Havalimanı’ndaki işlemlerinin ardından 349 kişiden 268’i gün süreyle karantina altına alınacakları Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu’na getirildi. 

AFAD, emniyet ve sağlık ekiplerinin kontrolünde otobüslerle yurda getirilen Türk vatandaşları gerekli işlemlerinin ardından odalarına yerleştirildi. 14 günlük karantina süresinde korona virüs testleri negatif çıkanlar memleketlerine gönderilecek.

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