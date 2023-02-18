İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suudi Arabistan'dan havalanan uçak Türkiye'ye ulaştı
Güncel

Suudi Arabistan'dan havalanan uçak Türkiye'ye ulaştı

Suudi Arabistan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan 12. uçağının Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 02:06 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan havalanan uçak Türkiye'ye ulaştı
ABONE OL

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda tıbbi malzemeler, gıda kolileri ve uyku tulumu gibi 75 tonluk yardım malzemesini taşıyan uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtildi.

Böylece şu ana kadar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 12 uçak gönderilmiş oldu.

SUUDİ ARABİSTAN ARAMA KURTARMA EKİBİNİN FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

SPA'da yer alan diğer haberde, Suudi Arabistan arama kurtarma ekibinin Türkiye'deki faaliyetlerinin deprem bölgesinde bulunan 3 ildeki 46 noktada devam ettiği bildirildi.

Haberde ayrıca, Suudi arama kurtarma ekibinin enkaz altından çok sayıda depremzedenin çıkarılmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev gönderileceğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.