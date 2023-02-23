Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma ve sağlık ekipleri ülkelerine döndü

Suudi Arabistan'dan gelen 95 arama kurtarma ve 55 sağlık personelinden oluşan 150 kişilik ekip, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine hareket etti.

Büyükelçi ve Dışişleri Bakanlığı Şanlıurfa Uluslararası İnsani Yardımlar Koordinatörü Mustafa Türker Arı, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok insanın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Deprem sonrası uluslararası yardım kuruluşlarının Türkiye'ye geldiklerini anlatan Arı, Suudi Arabistan'dan gelen arama kurtarma ekibinin de 3 ilde çalışmalara destek verdiğini belirterek, bundan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Suudi Arabistan Kral Selman Yardım Kuruluşu Acil Yardımlar Genel Müdürü Fahad Al Osaimi ise depremlerden kısa bir süre sonra hazırlıklarını tamamlayarak Türkiye'ye geldiklerini dile getirdi.

Deprem bölgelerindeki çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'den ayrılacaklarını aktaran Osaimi, yardımların ve işbirliğinin ise devam edeceğini söyledi.

Arama kurtarma ekibi yetkilisi Mesfer Al Qahtani ise Kral Selman'ın talimatıyla Türkiye'de depremden etkilenen kardeşlerine yardım etmek amacıyla geldiklerini ve çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döneceklerini ifade etti.

Açıklamaların ardından Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül ve ilgililer, Suudi Arabistan'dan gelen ekibi ülkelerine uğurladı.