Suudi Arabistan'dan Yemen'e 75 bin metrik tonluk yakıt yardımı

Suudi Arabistan'ın "Yemen'i Kalkındırma ve Yeniden İnşası Programı"ndan yapılan açıklamada, Yemen'e 200 milyon dolar değerindeki 250 bin metrik tonluk akaryakıt sağlama taahhüdü kapsamında ilk sevkiyatın yapıldığı belirtildi.

Yemen hükümetinin ülke genelindeki 70'ten fazla elektrik santralini çalıştıracak akaryakıt talebi doğrultusunda gerçekleşen sevkiyatın 75 bin metrik tondan oluştuğu ve geçici başkent Aden'e ulaştığı ifade edildi.

Yemen Elektrik ve Enerji Bakanı Mani Yeslem bin Yemin, geçen ay Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Suudi Arabistan'ın Yemen'e 200 milyon dolar değerinde akaryakıt hibesi için anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

Yemen'in birçok vilayetinde elektrik santrallerinde kullanılan dizel yakıtın tükenmesi nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.