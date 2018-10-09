Suudi Arabistan'ın ABD büyükelçiliği, Kaşıkçı'yı istediği belgeler için İstanbul'a yönlendirdiği ortaya çıktı

Kaşıkçı’nın dostlarına göre, muhalif gazeteci Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Salman’ın hedefinde olduğu gerekçesiyle büyük bir korku içinde yaşıyordu.

Euronews'in NBC'den aktardığına göre,Kaşıkçı ile uzun süredir arkadaş olan Barnett Rubin’e göre, muhalif gazeteci Veliaht Prensi “büyük bir tehdit” olarak görüyordu.

Kaşıkçı, 2017 yılı Eylül ayında arkadaşına yazdığı elektronik postada, Veliaht Prense atıfta bulunarak, “Bu çocuk çok tehlikeli, karım ve dostlarım bana sessiz ve akıllı olmamı tavsiye ediyor, artık daha akıllı konuşmam gerekir.” ifadesini kullanmıştı.

Ortadoğu’da Çatışma Çözümleri Enstitüsü Direktörü Randa Slim ise Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’da yaşadığı dönemde de Veliaht Prensin kendisine, “televizyonlara çıkmaması, sosyal medyada mesaj atmaması ve yazı yazmaması” konusunda baskı yaptığı söyledi.

Washington'daki büyükelçiliğe girip çıkarken bile endişeleniyormuş

İsminin açıklanmasını istemeyen Kaşıkçı’nın başka bir arkadaşı ise, gazetecinin, Washington’da yaşarken de kendisini güvende hissetmediğini ve korku içinde olduğunu söyledi. Bu arkadaşı, Kaşıkçı’nın Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne girerken de çıkarken de, akıbeti hakkında bilgi vermek ve durumunu güvence altına almak için arkadaşlarına mesaj attığını bildirdi.

Kaşıkçı’nın Türk nişanlısı ile evlenebilmesi için ilk karısından boşanma belgelerine ihtiyacı olduğunu hatırlatan NBC, gazetecinin arkadaşlarına göre bu belgeleri almak için gittiği Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nden, Türkiye’deki Suudi Arabistan başkonsolosluğuna yönlendirildi.

Yine bir arkadaşı, İstanbul’a yönlendirilen Kaşıkçı’nın bir tuzağa çekildiği yolunda nişanlısının da endişe duyduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının üzerinden tam bir hafta geçti. Uluslararası basının yanı sıra siyasilerin de peş peşe açıklamalar yaptığı gazeteciden şu ana kadar herhangi bir haber alınabilmiş değil.

Reuters'a konuşan bazı Türk kaynakların Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu binasında öldürüldüğüne inandıklarını söylemesi küresel çapta endişe ile izleniyor.

Riyad yönetiminden konsolosluk binasında arama yamak için izin isteyen Türk makamları ayrıca, Suudi Arabistan'ın iddia ettiği gibi eğer Kaşıkçı konsolosluğu terk ettiyse buna dair görüntüleri yetkili mercilerle paylaşmasını istiyor.