Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına ikinci bir olay yeri inceleme ekibi daha giriş yaptı Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına ikinci bir olay yeri inceleme ekibi daha giriş yaptı.