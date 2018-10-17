Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında inceleme işlemleri devam ediyor Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına 19.30'da gelen olay yeri inceleme ekibinin konsolosluk binasına branda getirdiği görüldü.