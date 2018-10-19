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Kaşıkçı soruşturmasında Suudi konsolosluğu çalışanları savcılıkta ifade veriyor

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veriyor

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 İstanbul'da 2 Ekim'de İstanbul'un Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Türk polisinin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda ve rezidansından arama yapmasının ardından, konsolosluk çalışanları savcılıkta ifade veriyor.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Uteybi ise ülkesine dönmüştü. 

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