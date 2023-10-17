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Suudi Arabistanlı bakan TOGG ile karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı TOGG ile karşıladı.

IHA17 Ekim 2023 Salı 01:31 - Güncelleme:
Suudi Arabistanlı bakan TOGG ile karşılandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Suudi bakanı karşıladığı anları paylaştı. Bakan Uraloğlu yapmış olduğu paylaşımda, "Uluslararası diploması elçimiz TOGG ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı karşıladık. TOGG bir hayran daha kazandı" ifadelerini kullandı.

Suudi bakan ile TOGG hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, bu sene 20 bin civarı bir üretim beklediklerini ve fabrikanın yıllık kapasitesinin 175 bin olduğunu söyledi. Suudi bakanın "Tamamı yerli mi?" sorusu üzerine Bakan Uraloğlu, "Yüzde 50'den fazlası yerli. Yani yüzde 60-70'i yerli" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu aracın 500 kilometre menzili olduğunu Suudi bakana iletti.

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